El Gobierno informó el cronograma de pago de sueldos para la Administración Pública

El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a junio de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

El esquema de pagos comenzará el martes 30 de junio con el depósito de la Compensación Transitoria Docente. El miércoles 1 de julio cobrarán los trabajadores de los sectores de Salud y Seguridad.

Finalmente, el jueves 2 de julio percibirán sus haberes los agentes del sector de Educación, Administración Central, organismos descentralizados y el resto de la Administración Pública.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia continúa cumpliendo con el cronograma previsto para el pago de los salarios de los trabajadores estatales, garantizando previsibilidad y el normal funcionamiento de los servicios públicos.