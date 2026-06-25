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Los focos de incendios en Cafayate están contenidos

Mediante un monitoreo permanente, con tecnología de avanzada y la labor ininterrumpida de brigadistas y bomberos, continúan las tareas de remoción y enfriamiento en sectores críticos. Las autoridades confirmaron un total de 220 hectáreas de bosques nativos afectados.

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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El subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez, confirmó que el incendio forestal en Cafayate se encuentra en la fase de contención y circunscripción, continuando con las tareas de monitoreo y control preventivo sobre algunos puntos con combustión subterránea que presentan bajo riesgo de propagación.

Como balance de los trabajos ininterrumpidos que se desarrollaron a lo largo de más de 2 semanas, Vilchez destacó el trabajo conjunto entre los equipos de emergencia de la Provincia, del municipio, y especialmente de los bomberos voluntarios de Cafayate y cuarteles cercanos que respondieron ante la situación considerada de magnitud.

Además, resaltó la respuesta inmediata de la Agencia Federal de Emergencias, a través de los equipos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que desplegaron dos aeronaves hidrantes para las operaciones de control del incendio y los brigadistas que integran la Brigada Nacional Centro que se mantienen trabajando en la zona afectada.

Por otra parte, las autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil agradecieron la colaboración permanente de la comunidad cafayateña, del sector privado con el aporte de bombas y cisternas, al igual que la empresa Aguas del Norte entre otros que se sumaron a las acciones desplegadas a raíz del incendio.

Finalmente, Vilchez destacó el importante trabajo de los efectivos que integran la Dirección General de Seguridad Vial, quienes mantuvieron puestos de control y asistencia a quienes circulaban por la ruta nacional 68 y la labor preventiva de personal de la Policía Rural y Ambiental junto a las autoridades del Distrito de Prevención 6.

Las acciones para el control total y extinción se desarrollarán durante varias semanas, dependiendo de las condiciones meteorológicas imperantes en la zona.

De manera paulatina, comenzará el repliegue de los integrantes de la Brigada Forestal de Salta, y el retorno a su base de los brigadistas de la Brigada Nacional Centro. Una de las aeronaves permanecerá hasta fines de mes a los fines del abordaje específico en caso de emergencias.

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