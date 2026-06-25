Interés del BID en obras de agua y saneamiento

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, recibió a funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la primera visita que realizan a Salta para conocer proyectos ejecutivos de agua y saneamiento que el Gobierno provincial tiene en carpeta, al igual que el funcionamiento de la empresa Aguas del Norte. La misión está encabezada por Germán Sturzenegger, jefe de la División de Agua y Saneamiento del organismo, con sede en Washington.

La visita surgió luego de la participación de Aguas del Norte en la Conferencia LatinoSan 2026 y del trabajo que la compañía viene realizando en el marco del sistema AquaRating para mejorar procesos y el servicio a los usuarios. Este estándar internacional es impulsado por el BID para evaluar y mejorar el desempeño de empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento.

En la reunión participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, quienes junto a Camacho integran la conducción de la empresa prestataria. Asimismo, formaron parte del encuentro los representantes del BID en Buenos Aires, Marco Antonio Cevallos Varea y Matías Guichón.

“Es una primera visita exploratoria en la que pusimos a disposición del BID el plan de obras que tenemos previsto, en principio, para el período 2026 – 2027”, indicó el gerente general de Aguas del Norte, Juan Bazán, quien también fue parte del encuentro realizado en Casa de Gobierno.