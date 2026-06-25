Policías rescataron a dos niños y una mujer de una vivienda incendiada en Villa Lavalle
Efectivos de la Policía de Salta rescataron esta mañana a dos niños y una mujer que habían quedado atrapados en una vivienda incendiada en Villa Lavalle.
Salta Hoy
25 / 06 / 2026
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La intervención fue realizada por personal de la Subcomisaría Villa Lavalle y de la División Guardia de Incendios y Otros Siniestros Zona Sur, quienes actuaron con rapidez para poner a salvo a las personas afectadas.
Los menores fueron rescatados a través del techo del inmueble, mientras Bomberos trabajó para sofocar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas.
Gracias al rápido accionar policial, no se registraron personas lesionadas. El incendio habría sido originado por una brasa.