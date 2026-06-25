Policías rescataron a dos niños y una mujer de una vivienda incendiada en Villa Lavalle

La intervención fue realizada por personal de la Subcomisaría Villa Lavalle y de la División Guardia de Incendios y Otros Siniestros Zona Sur, quienes actuaron con rapidez para poner a salvo a las personas afectadas.

Los menores fueron rescatados a través del techo del inmueble, mientras Bomberos trabajó para sofocar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas.

Gracias al rápido accionar policial, no se registraron personas lesionadas. El incendio habría sido originado por una brasa.