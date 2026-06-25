Caso Thiago: Dictan prisión preventiva para los dos detenidos

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra una mujer de 19 años como autora del delito de homicidio agravado por el vínculo y un hombre de 32 años como autor del delito de homicidio agravado por alevosía.

El juez del distrito Centro, Leonardo Feans, controló la legalidad del procedimiento y, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, conforme a la Ley N.º 8.520/25, hizo lugar a la solicitud del Fiscal y dictó la prisión preventiva de los dos imputados.

Durante la audiencia, ambos, asistidos por sus defensores, prestaron declaración, dando su versión de lo ocurrido.

El pasado lunes 22 por la noche, el niño fue llevado al hospital Papa Francisco por su madre y, ante la gravedad de la situación, fue derivado al hospital Materno Infantil, donde arribó sin signos vitales.

Por el hecho se detuvo a la madre del menor y a un hombre con el que mantenía una relación de pareja. Según la hipótesis fiscal y a partir de las primeras tareas realizadas, al hombre de 32 años se le atribuye haber provocado la muerte del niño con maniobras de asfixia y sofocación y a la mujer de 19 años, se le reprocha su conducta omisiva ante lo acontecido.

El pedido de prisión preventiva de los imputados fue fundamentado por el fiscal Espilocín en la gravedad de la situación, y en los riesgos procesales de fuga y/o entorpecimiento de la investigación.