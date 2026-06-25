 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Gabinete Productivo trabajó junto a intendentes del Valle de Lerma

La reunión se realizó en Coronel Moldes, con el objetivo de acercar herramientas, programas y líneas de acción destinadas a potenciar el desarrollo productivo local.

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión encabezó una nueva reunión del Gabinete Productivo, en esta ocasión en Coronel Moldes, con la presencia de autoridades locales y de Chicoana, La Viña, Guachipas y El Carril.

Este espacio de articulación territorial que impulsa el Gobierno de la Provincia busca fortalecer el vínculo con los gobiernos municipales y acercar propuestas concretas para el crecimiento de cada región.

La iniciativa generó un espacio de diálogo directo con los mandatarios y funcionarios de cada localidad, en donde se difundieron programas, líneas de asistencia técnica y oportunidades de financiamiento que la cartera productiva provincial pone a disposición para impulsar el desarrollo productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías locales.

Durante el encuentro, representantes de las distintas áreas ministeriales expusieron las herramientas disponibles para los sectores agropecuario, industrial, comercial, ambiental y de promoción de inversiones, además de relevar las principales demandas y necesidades planteadas por los municipios participantes.

Se destacó, además, el potencial productivo de la región, caracterizada por una importante actividad agropecuaria, ganadera y agroindustrial.

Estuvieron presentes en la jornada, los intendentes de Coronel Moldes, Omar Carrasco; de Chicoana, Esteban Ivetich; de La Viña, Alba Sánchez; y de Guachipas, Diego Ontiveros. También concurrieron concejales de El Carril. Por parte de la cartera productiva provincial, participó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; la directora general de Ganadería y Producción Animal, Cecilia Fermoselle; el director general de Agricultura, Juan Garay; el subsecretario de Política Ambiental, Normando Zúñiga; la subsecretaria de Empleo, Cooperativas y Mutualidades, Agustina Casares; el director general de Comercio Interior, Juan Pablo Orb; y el jefe del programa de Promoción Industrial de la Unidad de Promoción y Financiamiento, Daniel Medina.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO