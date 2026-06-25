El Gabinete Productivo trabajó junto a intendentes del Valle de Lerma

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión encabezó una nueva reunión del Gabinete Productivo, en esta ocasión en Coronel Moldes, con la presencia de autoridades locales y de Chicoana, La Viña, Guachipas y El Carril.

Este espacio de articulación territorial que impulsa el Gobierno de la Provincia busca fortalecer el vínculo con los gobiernos municipales y acercar propuestas concretas para el crecimiento de cada región.

La iniciativa generó un espacio de diálogo directo con los mandatarios y funcionarios de cada localidad, en donde se difundieron programas, líneas de asistencia técnica y oportunidades de financiamiento que la cartera productiva provincial pone a disposición para impulsar el desarrollo productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías locales.

Durante el encuentro, representantes de las distintas áreas ministeriales expusieron las herramientas disponibles para los sectores agropecuario, industrial, comercial, ambiental y de promoción de inversiones, además de relevar las principales demandas y necesidades planteadas por los municipios participantes.

Se destacó, además, el potencial productivo de la región, caracterizada por una importante actividad agropecuaria, ganadera y agroindustrial.

Estuvieron presentes en la jornada, los intendentes de Coronel Moldes, Omar Carrasco; de Chicoana, Esteban Ivetich; de La Viña, Alba Sánchez; y de Guachipas, Diego Ontiveros. También concurrieron concejales de El Carril. Por parte de la cartera productiva provincial, participó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; la directora general de Ganadería y Producción Animal, Cecilia Fermoselle; el director general de Agricultura, Juan Garay; el subsecretario de Política Ambiental, Normando Zúñiga; la subsecretaria de Empleo, Cooperativas y Mutualidades, Agustina Casares; el director general de Comercio Interior, Juan Pablo Orb; y el jefe del programa de Promoción Industrial de la Unidad de Promoción y Financiamiento, Daniel Medina.