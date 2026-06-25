Sáenz se reunió con directivos de Abrasilver

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con los directivos de la empresa minera canadiense AbraSilver Resource Corp., Eugenio Ponte, Country Manager; Carlos Pinglo Chief Financial Officer y Gonzalo Montebelli, jefe de proyecto. También estuvo presente el secretario de Minería, Gustavo Carrizo.

En este encuentro de trabajo se analizó el plan de desarrollo del proyecto metalífero de oro y plata Diablillos, luego de ser incluido en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)

El plan corporativo avalado por las autoridades nacionales contempla una inversión inicial aprobada de USD 481,7 millones para la etapa de construcción de la mina y la planta de procesamiento, monto que proyecta ampliarse hasta los USD 764 millones.

El Gobernador ratificó el rumbo de la política minera provincial, orientada a brindar previsibilidad jurídica y sustentabilidad ambiental para consolidar a Salta como un destino confiable de inversión global: “Seguimos consolidando a Salta como un destino confiable para las inversiones, con seguridad jurídica, sustentabilidad ambiental y un modelo de desarrollo que prioriza el empleo salteño y los proveedores locales”, expresó Sáenz.

El Country Manager detalló que la factibilidad del proyecto fue publicada hace unos días y ya cuenta con los informes de impacto ambiental tanto de la provincia de Salta como de Catamarca: “A partir de allí conversamos sobre el futuro del proyecto, nuestro compromiso de contratar y desarrollar proveedores locales como así también personal local”, indicó con relación a este proyecto que tiene previsto generar más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la etapa de construcción.

Por su parte, el secretario de Minería Gustavo Carrizo indicó que la minería en Salta tiende hacia la generación de “más desarrollo para los salteños y arraigo. Las inversiones llegan porque existe confianza y competitividad”.

“Diablillos avanza como uno de los 10 proyectos de plata más relevantes a nivel mundial. Es un proyecto metalífero de oro y plata que prevé procesar 9.000 toneladas por día, con una vida útil estimada entre 20 y 25 años. La iniciativa contempla el minado de oro y plata en óxidos y contempla una operación efectiva de 14 a 15 años a ese ritmo, con trabajos de exploración en paralelo para extender su vida útil”, destacó.

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de preparación del sitio para alojar al personal de construcción.

Según el cronograma, las obras deberían iniciar a partir de 2027, con el pico de construcción previsto para 2028 y 2029. Se estima un período de tres años para la construcción y puesta en marcha antes de comenzar la producción a escala.

En tanto, Montebelli destacó que Diablillos avanza como uno de los 10 proyectos de plata más relevantes a nivel mundial tanto por tamaño como por recursos estimados. “Hoy Diablillos significa una oportunidad económica a nivel mundial, y posiciona a Salta y Catamarca en esa estructura”, afirmó.

“Este es un proyecto metalífero de oro y plata que prevé procesar 9.000 toneladas por día, con una vida útil estimada entre 20 y 25 años. La iniciativa contempla el minado de oro y plata en óxidos y contempla una operación efectiva de 14 a 15 años a ese ritmo, con trabajos de exploración en paralelo para extender su vida útil”, agregó.

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de preparación del sitio para alojar al personal de construcción. Según el cronograma, las obras deberían iniciar a partir de 2027, con el pico de construcción previsto para 2028 y 2029. Se estima un período de tres años para la construcción y puesta en marcha antes de comenzar la producción a escala.

La Secretaría de Minería de Salta emitió en abril la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) luego de la evaluación y el proyecto completó su circuito normativo bilateral al recibir también la aprobación de la DIA por parte de las autoridades de la vecina provincia de Catamarca.

Diablillos se sitúa en la región de la Puna, específicamente en el límite de los departamentos Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca), a 160 kilómetros de la capital salteña.

