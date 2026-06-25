Vehículos secuestrados en causas penales serán utilizados por las fuerzas de seguridad
Diputados de varios departamentos presentaron un proyecto de ley y se reunieron con el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, para discutir la iniciativa.
Salta Hoy
25 / 06 / 2026
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Actualmente, muchos automóviles y motocicletas están abandonados en depósitos judiciales.
Estos vehículos se deterioran y pierden valor sin cumplir una función.
La propuesta pretende optimizar recursos y mejorar la seguridad en las comisarías.