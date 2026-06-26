La Copa Robótica Educabot 2026 alcanzó una convocatoria récord

En Salta, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos coordina la participación.

Durante la primera etapa, los equipos completaron cuatro desafíos técnicos.

La competencia promueve habilidades STEAM Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, y fomenta la creatividad entre los jóvenes.

La Final Nacional se disputará los días 25 y 26 de septiembre en la provincia de Neuquén.