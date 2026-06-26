La Copa Robótica Educabot 2026 alcanzó una convocatoria récord
Más de 15.000 estudiantes se inscribieron en la competencia. Los participantes provienen de 1.386 escuelas de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Salta Hoy
26 / 06 / 2026
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En Salta, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos coordina la participación.
Durante la primera etapa, los equipos completaron cuatro desafíos técnicos.
La competencia promueve habilidades STEAM Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, y fomenta la creatividad entre los jóvenes.
La Final Nacional se disputará los días 25 y 26 de septiembre en la provincia de Neuquén.