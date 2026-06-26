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Salta Hoy

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PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

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Un clásico de la radio salteña.

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Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Caso Jimena Salas: Confirman el suicidio de Javier Saavedra

El fiscal Eduardo Sylvester, actuando como Fiscal de Impugnación estuvo a cargo de revisar todo lo actuado en diciembre de 2025.

Salta Hoy

26 / 06 / 2026

 

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Esta revisión fue realizada a pedido de la madre de Saavedra, declarado responsable del femicidio de Jimena Salas.

Sylvester, luego de evaluar pruebas, concluyó que la investigación llevada adelante por el fiscal López Soto, no merece reproche alguno; por lo que corresponde confirmar la muerte por suicidio.

 

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