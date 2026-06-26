Caso Jimena Salas: Confirman el suicidio de Javier Saavedra
El fiscal Eduardo Sylvester, actuando como Fiscal de Impugnación estuvo a cargo de revisar todo lo actuado en diciembre de 2025.
Salta Hoy
26 / 06 / 2026
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Esta revisión fue realizada a pedido de la madre de Saavedra, declarado responsable del femicidio de Jimena Salas.
Sylvester, luego de evaluar pruebas, concluyó que la investigación llevada adelante por el fiscal López Soto, no merece reproche alguno; por lo que corresponde confirmar la muerte por suicidio.