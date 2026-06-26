Un hombre fue detenido por grooming o acoso sexual por internet

La mujer alertó en el mes de mayo pasado sobre conversaciones inapropiadas entre su hija de 14 años y un hombre en aplicaciones de mensajería.

El sospechoso pedía fotos y datos personales a la menor.

Con pruebas reunidas, la fiscal solicitó el allanamiento en un domicilio de la zona sudeste de la ciudad de Salta.

Este jueves, la policía detuvo al hombre y secuestraron varios dispositivos electrónicos.

La audiencia de formalización de la causa se llevará a cabo en las próximas horas.