Un hombre fue detenido por grooming o acoso sexual por internet
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, investiga el caso tras la denuncia de la madre de una adolescente.
Salta Hoy
26 / 06 / 2026
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La mujer alertó en el mes de mayo pasado sobre conversaciones inapropiadas entre su hija de 14 años y un hombre en aplicaciones de mensajería.
El sospechoso pedía fotos y datos personales a la menor.
Con pruebas reunidas, la fiscal solicitó el allanamiento en un domicilio de la zona sudeste de la ciudad de Salta.
Este jueves, la policía detuvo al hombre y secuestraron varios dispositivos electrónicos.
La audiencia de formalización de la causa se llevará a cabo en las próximas horas.