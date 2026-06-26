Caso Thiago: “No se cayó de la cama, como dicen”, afirmó Hugo Altamirano, padre del chico

Encabezó la columna el padre del nene, Hugo Altamirano

El hombre recordó que la madre del nene -ahora detenida e imputada- lo denunció varias veces por violencia de género. “Todas esas denuncias eran falsas, y por eso no podía acercarme, ni hablar con mis hijos”, dijo.

Con tristeza recordó el día que fue detenido por acercarse a la casa de Thiago para saber cómo estaba.

Altamirano dijo que “la Secretaría de la Niñez también es culpable de la muerte de mi hijo”.

En otro párrafo rogó la intervención del gobernador Gustavo Sáenz en el caso “para evitar nuevas muertes como la de Thiago”.