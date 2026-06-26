Sismómetro en el bolsillo: Nuevas tecnologías al servicio de la sismología

La red permite advertir como “alerta temprana” a los usuarios de ciertos sistemas de comunicaciones mediante celulares sobre la ocurrencia de un movimiento telúrico.

“Son solo unos segundos, menos de 10 pero es muy útil”, dijo el geólogo y docente de la UNSa, Mauro de la Hoz.

El avance ya se pudo ver en acción durante los sismos en Venezuela cuando se activaron las alarmas por sismo en los teléfonos con sistema operativo Android. Y también se lo pudo ver en el año en varios teléfonos salteños cuando ocurría un movimiento sísmico en Jujuy.

“No se puede predecir un sismo ni emitir un alerta de 10 minutos, eso aún no se puede”, explicó.

Por otro lado el especialista llevó tranquilidad a todos los oyentes en esta zona del país

sobre la posibilidad de que ocurra aquí un terremoto similar al de Venezuela.

“Algunos perfiles en redes sociales señalaron que la geología de Venezuela es similar a la de Los Andes centrales y eso no es así”, indicó el geólogo.

De la Hoz además especificó que los posteos que se vieron en las redes mencionaban “el cinturón de fuego es el Pacífico y lo de Venezuela ocurrió sobre el Atlántico”.

El docente recordó que en esta zona del país tenemos todos los días movimientos sísmicos imperceptibles sobre todo en la zona de Catua, ubicada en la Puna de Jujuy en el límite con Salta.