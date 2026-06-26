Caso Thiago: Acusaciones cruzadas por la muerte del niño de 2 años

La madre, de 19 años, acusó a su pareja de 32, de causar las lesiones. Afirmó que salió brevemente a comprar y al volver encontró al niño lastimado.

Por su parte, el imputado alegó que el niño se cayó mientras le cambiaba el pañal.

Ambos coincidieron en notar una marca alrededor del cuello del pequeño.

Se supo que la relación entre la joven de 19 años y el hombre de 32 llevaba cuatro meses, no convivían y mantenían una relación informal.

La madre tiene otro bebé, un hermanito de Thiago de 10 meses de vida, cuyo padre biológico reclama ahora la tenencia.

El lunes ella citó a su pareja en su casa porque tenía retraso menstrual y sospechaba un embarazo.

Tras realizarse un test que dio negativo, decidieron festejar el resultado.

Fue en ese contexto que la madre salió a comprar, desencadenándose el trágico hecho en su ausencia.

No existían denuncias previas de violencia, amenazas o temor manifestado por la joven durante la audiencia de imputación.

La justicia investiga a la pareja de la mujer por homicidio calificado por alevosía, sospechando que pudo haber asfixiado al niño antes de su muerte.