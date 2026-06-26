Caso Thiago: “Se debe investigar penalmente a las instituciones que debieron intervenir”

"La falta de cuidado hacia el niño llevó a una investigación sobre las responsabilidades penales y civiles de las instituciones involucradas", sostuvo por Radio Salta, Matilde Alonso, directora del Servicio de Atención a la Víctima -Savic-.

Es crucial aumentar la alerta en la comunidad y entre los organismos para prevenir y detectar situaciones de vulneración de derechos en niños y adolescentes.

Alonso aseguró que aumentaron las denuncias por violencia contra menores de edad en el Savic.

“Hay una mayor concientización en el deber de anoticiar sobre estos hechos, porque se comprendió el proverbio africano que indica que ”Se necesita una aldea para criar un niño”.

Es importante tener en cuenta que “antes el castigo era entendido como corrección, pero hoy es un delito”, dijo Alonso.

Al ser consultada sobre la aplicación de la Ley Lucio, nacida de otro aberrante caso de violencia infantil que terminó con la vida del nene Lucio Dupuy, recordó que el objetivo de la legislación es la detección temprana de este tipo de casos.

Mencionó la cantidad de jornadas y capacitaciones que se están dictado en Salta con ese fin.