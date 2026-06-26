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Caso Thiago: “No había indicadores de violencia de la progenitora para con sus hijos”

Así lo aseguraron desde la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia que depende del Gobierno de la Provincia.

Salta Hoy

26 / 06 / 2026

 

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Según se supo esta mañana, la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, aseguró que “no había indicadores de violencia de la progenitora para con sus hijos”. 

En un comunicado emitido en la jornada de hoy, el organismo señalado como responsable por negligencia en este caso emitió una suerte de defensa. 

Aseguró que había una situación de conflictividad y violencia entre los progenitores del nene, y que en medio del proceso de seguimiento que se le hacía a la madre y a los nenes, el padre del pequeño fue citado varias veces, pero que nunca asistió a las mediaciones. 

 

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