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Caso Thiago: El abogado de la pareja de la mujer pidió la prisión domiciliaria

Sin embargo, el juez Leonardo Gabriel Feans hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Daniel Espilocín y dictó la prisión preventiva para ambos imputados, es decir la madre de 19 años y el hombre de 35.

Salta Hoy

26 / 06 / 2026

 

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La pareja está acusada del delito de homicidio agravado tras la muerte del niño de 2 años ocurrida el pasado lunes mientras era trasladado en código rojo desde el Hospital Papa Francisco al Hospital Materno Infantil, al que llegó ya sin signos vitales.

El hecho habría ocurrido en una vivienda del barrio Convivencia.

 

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