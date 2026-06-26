Operativos de identificación: Desde el lunes y hasta el viernes en Gral Mosconi y Capital

En el marco de los operativos de identificación que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde el lunes 29 de junio continuarán las acciones tanto en el interior provincial como en la ciudad de Salta.

En el municipio de General Mosconi, el móvil de identificación iniciará su recorrido el lunes 29 en el Centro Integrador Comunitario de Coronel Cornejo; continuará el martes 30 en Campo Vespucio; el miércoles 1 de julio estará en la Misión El Cruce; el jueves 2 en la Misión Wichí y finalizará el viernes 3 de julio en el nuevo edificio municipal.

En todos los operativos del norte provincial, la atención comenzará a las 9, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada, que serán atendidos durante la misma jornada.

Capital

En la ciudad de Salta, los operativos se realizarán mediante el uso de valijas digitales en distintos barrios. Las actividades comenzarán el lunes 29 de junio en Francisco Pastor 2235, barrio Santa Victoria.

Continuarán el martes 30 de junio en Pavo Real 1756, barrio Solís Pizarro. Posteriormente, el miércoles 1 y jueves 2 de julio se desarrollarán en el Centro Integrador Comunitario de Villa Asunción, ubicado en la intersección de Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario.

El cronograma finalizará el viernes 3 de julio en el CIC del barrio Solidaridad, ubicado sobre avenida Fortín Juan Manuel Cedolini.

En la Capital, la atención también comenzará a las 9 y se entregarán 70 turnos por día, que serán atendidos durante la jornada.

Costos y medios de pago

Desde marzo, los valores de los trámites identificatorios fueron actualizados por disposición del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y el exprés tiene un valor de $200.000.

Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Finalmente, desde el organismo se informó que tanto los DNI como los pasaportes registran demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 60 días, mientras que para el pasaporte la demora ronda los 10 días hábiles. Por ello, se recomienda a los ciudadanos contemplar estos plazos al momento de gestionar la documentación.