Se realizaron seis traslados aéreos sanitarios en 48 horas

El Ministerio de Salud Pública, a través del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y en coordinación con la Dirección General de Aviación Civil, completó con éxito una serie de seis traslados aéreos sanitarios durante los días 24 y 25 de junio. Los operativos contaron con el acompañamiento de personal médico y de enfermería especializado en la atención de pacientes críticos.

El miércoles 24 de junio se concretó un vuelo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la derivación de tres pacientes: un adulto y dos pediátricos. Los mismos fueron ingresados en el Hospital Garrahan, el Hospital Argerich y el Hospital Austral, a fin de continuar con sus tratamientos de alta complejidad. En el trayecto de regreso, se procedió al traslado de retorno seguro de dos pacientes pediátricos que habían recibido el alta médica en los centros de referencia nacional.

Por otra parte, el jueves 25 de junio se efectuó un traslado sanitario pediátrico hacia la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, una paciente de 12 años con diagnóstico de disqueratosis congénita fue derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para dar continuidad a su tratamiento especializado.

Estos operativos forman parte de la política de asistencia sanitaria federal del Gobierno de la Provincia, que articula los recursos del SAMEC y Aviación Civil para garantizar que los pacientes que requieran atención médica de máxima complejidad puedan acceder a los centros de salud correspondientes de manera oportuna y segura.