Se concretaron cinco adopciones en una nueva jornada de Bienestar Animal

La Municipalidad, a través de la subsecretaría de Bieniestar Animal y el Ente de Turismo, realizó una nueva jornada de adopción de los perros albergados en el Centro de Adopciones «Matías Nicolás Mancilla», ubicado en la avenida Gato y Mancha. En esta ocasión fue en la confitería The Corner, ubicada en la esquina de Gral. Güemes y Mitre.

En total se lograron concretar cinco adopciones de perros que se encontraban alojados en las instalaciones municipales ubicadas en la avda. Gato y Mancha S/N, zona sur de la ciudad. Es importante destacar que se trata de animales que fueron rescatados del abandono o maltrato.

Desde el Centro de Adopciones municipal expresaron que integrar a la familia a uno de estos perritos es darles una segunda oportunidad porque muchos fueron rescatados de situaciones de violencia y maltrato animal.

Durante la actividad también se vacunó contra la rabia y se hicieron desparasitaciones.

Es importante destacar que la confitería The Corner se sumó de este modo a los puntos pet friendly que promueve la Municipalidad.