Con una jornada que permitió ofrecer un espacio para el diálogo y oportunidades de acompañamiento estatal para que los jóvenes se informen sobre las herramientas disponibles y fortalezcan sus proyectos; el Ministerio de Desarrollo Social lanzó "La Juve al Toque", en su edición mundial.

Desde la organización a cargo de la Agencia de la Juventud, se indicó que el objetivo central de la actividad es que los jóvenes puedan sentirse respaldados por los servicios del Estado y cuenten con un espacio que potencie a los emprendedores locales.

Al respecto, el Director de la Agencia de la Juventud, Tane Da Souza Correa, reafirmó el compromiso del Gobierno y del ministro Mario Mimessi de estar cerca de este sector etáreo en cada rincón de Salta, destacando que “la juventud salteña tiene muchísimo para dar, y es un orgullo para nuestra provincia”.

El funcionario además subrayó la importancia de generar oportunidades y herramientas de la mano de los municipios, con espacios de recreación y participación que fortalezcan el vínculo con los jóvenes. Además, agradeció al municipio de El Carril y a su titular Efraín Orozco, a las instituciones educativas, emprendedores, fuerzas de seguridad y voluntarios por el trabajo articulado que hizo posible esta primera edición de La Juve al Toque en su versión mundial.

Por su parte, Camila Evita Morales, Directora de Innovación Social Juvenil y referente a cargo de la iniciativa, expresó que : “Hemos realizado el lanzamiento de lo que es el programa La Juve al Toque, esta vez con la edición mundial.

Con un montón de jóvenes, emprendedores y también con los servicios y los servicios del Estado para que ellos los puedan conocer, se puedan despejar las dudas y también inscribirse en aquello que les interese”.

Convocatoria en El Carril

La iniciativa se realizó en la Plaza Central San Martín del municipio y tuvo como finalidad brindar a los jóvenes un espacio integral para que puedan acceder a trámites esenciales, informarse sobre programas y servicios gubernamentales diseñados especialmente para ellos, y potenciar el desarrollo de emprendedores salteños.

"La Juve al Toque" se presentó bajo la modalidad especial “La Juve Mundial”, que busca aprovechar el clima deportivo y cultural de la competencia deportiva para maximizar la participación, a través de la generación de un entorno de encuentro, recreación y oportunidades que conecte directamente con los intereses de la juventud.

En el marco de la convocatoria, se realizó la atención de oficinas móviles del Gobierno, una feria de jóvenes emprendedores con exposición de marcas locales; el desarrollo de espacios temáticos para el intercambio de figuritas y juegos recreativos con espíritu futbolero. Además se realizaron shows en vivo de artistas locales.

Este lanzamiento constituye un paso significativo en la consolidación de políticas públicas orientadas a la juventud, reafirmando el rol del Estado como garante de inclusión, participación activa y desarrollo integral de las nuevas generaciones.