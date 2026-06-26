Se viene “Volvamos a la Plaza” especial Mundial

En la previa del partido de la Selección Abilceleste, la Municipalidad realizará una nueva edición de “Volvamos a la plaza” especial Mundial. La misma será este sábado 27 de junio de 16 a 18 hs. en la plaza de barrio Boulogne Sur Mer, ubicado en calle Alem entre calle Vallese y Carlos Xamena, zona sudeste.

La edición especial con temática mundialista tendrá la dinámica habitual del programa: habrá juegos tipo kermes, música, sorteos, merienda, patio matero y muchas sorpresas.

Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, extendió la invitación a toda la familia para compartir una jornada diferente. “Queremos alentar a la Selección Argentina, nos queremos ilusionar con todos los vecinos. Quienes deseen ir pintados o con la camiseta serán muy bienvenidos”, expresó.