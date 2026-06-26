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San Luis: el municipio convoca a los mejores cocineros para el “Gran concurso del locro”

Los interesados podrán inscribirse al número 3875779377. La fecha del certamen será el domingo 5 de julio de 11 a 16 hs en la plaza de valle Hermoso - San Luis. Habrá importantes premios para los ganadores.

Salta Hoy

26 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad realiza una nueva edición de “Sabores de la Ciudad” con el «Gran concurso del locro» en Valle Hermoso. La fecha fijada para el certamen es el domingo 5 de julio de 11 a 16 hs. en la plaza San Luis Gonzaga de barrio Valle Hermoso – San Luis.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se invita a quienes deseen participar del evento gastronómico. Para ello, los interesados deben comunicarse al 3875779377 para tener una reunión informativa previa.

Carlitos Reynaga, chef y director de Gastronomía de la Municipalidad, extendió la invitación a los vecinos de la zona sur y de municipios aledaños a participar del concurso.

Esta edición sirve para reforzar el posicionamiento de San Luis como polo gastronómico y turístico de la zona sur.

 
 

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