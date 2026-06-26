San Luis: el municipio convoca a los mejores cocineros para el “Gran concurso del locro”

La Municipalidad realiza una nueva edición de “Sabores de la Ciudad” con el «Gran concurso del locro» en Valle Hermoso. La fecha fijada para el certamen es el domingo 5 de julio de 11 a 16 hs. en la plaza San Luis Gonzaga de barrio Valle Hermoso – San Luis.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se invita a quienes deseen participar del evento gastronómico. Para ello, los interesados deben comunicarse al 3875779377 para tener una reunión informativa previa.

Carlitos Reynaga, chef y director de Gastronomía de la Municipalidad, extendió la invitación a los vecinos de la zona sur y de municipios aledaños a participar del concurso.

Esta edición sirve para reforzar el posicionamiento de San Luis como polo gastronómico y turístico de la zona sur.



