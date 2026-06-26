Empleados municipales cobrarán el sueldo el sábado 4 de julio
Se trata del salario correspondiente a junio. Ese día los fondos estarán disponibles en los cajeros habilitados. De esta forma, la Municipalidad cumple con el pago en término a los trabajadores comunales.
Salta Hoy
26 / 06 / 2026
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La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Hacienda, informa que los haberes correspondientes al mes de junio estarán disponibles en cajero, el sábado 4 de julio.
De este modo, la Municipalidad continúa cumpliendo con el pago en término a los trabajadores de la comuna.