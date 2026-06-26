Confirmaron el procesamiento de Tapia y Toviggino por evasión en la AFA

La Cámara en lo Penal Económico confirmó este viernes los procesamientos de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y el procesamiento de la propia entidad en la causa por evasión impositiva.

La acusación es por no haber pagado a término más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El procesamiento fue confirmado con las firmas de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio. El juez federal en lo penal y económico Diego Amarante, que lleva la instrucción, fue quien los procesó porque consideró probado que se cometió el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.

Para confirmar los procesamientos los camaristas declararon desiertas las apelaciones porque el abogado defensor pidió la postergación de la audiencia en la que debía sostener su recurso una vez vencida la fecha de celebración de esa audiencia, relataron fuentes judiciales.

En el mismo fallo los jueces revocaron los procesamientos de otros dirigentes del fútbol que estaban investigados en la causa. Se trata de Cristian Malaspina y Víctor Blanco (exsecretarios de la AFA). Sus procesamientos fueron revocados por prematuros. Lo mismo decidió el tribunal respecto del procesamiento de Gustavo Lorenzo. La Cámara pidió profundizar la investigación sobre ellos para determinar si deben seguir implicados.

En la causa se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo. El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención −descontando impuestos y cargas sociales a terceros− y se financió con esos fondos.

Desde la AFA, cuando avanzó la causa, se deslindaron de las acusaciones volcadas en la denuncia presentada por la ARCA. “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”, señalaron.

Claudio Tapia esta en estos momentos en los EE.UU. compartiendo el mundial de fútbol con el seleccionado argentino. Para poder salir del país tuvo que pedir una autorización judicial ya que el procesamiento le prohibía salir de la Argentina.

En el caso de Toviggino todo indica que estaría en el país ya que no solicitó un permiso ante el tribunal para viajar a los EE.UU.