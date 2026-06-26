Delcy Rodríguez agradeció a la Argentina por la ayuda humanitaria enviada a Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente a la Argentina por la ayuda humanitaria enviada tras los terremotos que afectaron al país y dejaron cientos de muertos y heridos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la funcionaria publicó un breve mensaje de reconocimiento al Gobierno argentino: "En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela".

El agradecimiento se produjo luego de que partiera desde la Argentina un avión con personal militar especializado en emergencias, rescatistas e insumos para colaborar con las tareas de asistencia a las víctimas del desastre. La misión fue organizada por el Gobierno nacional para reforzar los operativos que se desarrollan en las zonas más afectadas por los sismos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron graves daños en distintas regiones de Venezuela y mantienen en marcha un amplio operativo de búsqueda y rescate. En ese contexto, la ayuda internacional comenzó a llegar al país, mientras continúan las tareas para asistir a los damnificados y restablecer los servicios básicos.

Delcy Rodríguez decretó estado de emergencia y llamó a la unidad en Venezuela.

Reunión con expertos de EE.UU

Delcy Rodríguez se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

El canal estatal Venezolana de Televisión mostró imágenes de la reunión e informó que asistieron expertos estadounidenses, así como el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Venezuela, John Barrett; el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Previamente, Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.

Envío de rescatistas

"Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas", detalló la líder chavista en su cuenta de Telegram.

El Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado de ayuda a Venezuela, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue clausurado temporalmente debido a los daños.

Al país llegó el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas, el Gobierno de Venezuela ha mostrado apertura en las relaciones con el país norteamericano y ha recibido a altas autoridades estadounidenses.

Delcy Rodríguez ha llamado "socio y amigo" a Trump y ha asegurado que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, por la cual pidió el cese de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela.