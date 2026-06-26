Murió la periodista Ernestina Pais en un trágico accidente

La conductora televisiva Ernestina País, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.

Según confirmaron a Infobae, la mujer conducía un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Según informaron las fuentes, de acuerdo a las primeras tareas realizadas en el lugar, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto.

Desde el municipio de San Isidro también confirmaron a Infobae que la barrera estaba baja cuando Ernestina Pais pasó con el auto.

La fiscal María Paula Hertrig interviene en el caso y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial.