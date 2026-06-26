Francia venció a Noruega y cerró con puntaje ideal el grupo I
Con un triplete de Dembélé, a los 7, 20 y 32 minutos y el restante de Doué, los Galos golearon por 4 a 1 a los Vikingos Rojos.
Deportes
26 / 06 / 2026
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Francia goleó a Noruega por 4 a 1 en Boston, con un triplete de Ousmane Dembélé, a los 7, 20 y 32 minutos y el restante de Désiré Doué, para finalizar la fase de grupos con puntaje ideal y sacar nuevamente chapa de candidato.
Ahora, el equipo de Didier Deschamps -ausente del partido por el fallecimiento de su madre- aguarda por conocer a su rival de los 16avos de final, que hoy sería Suecia. Noruega, en tanto, también clasificó a la siguiente fase, instancia en la que enfrentará a Costa de Marfil el próximo martes, en Dallas.