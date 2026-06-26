Salta logró destacados resultados en el Torneo Nacional de Atletismo Juvenil COPAR 2026

La provincia cosechó importantes títulos en la última edición del Torneo Nacional de Atletismo Juvenil COPAR 2026 desarrollado en las instalaciones del CENARD. Durante el encuentro, los representantes locales compitieron en diversas categorías y disciplinas de atletismo, logrando subirse a lo más alto del podio y consolidar al selectivo norteño entre los mejores del país.

En el desglose de los marcadores, Maren Osorio brilló en discapacidad visual al quedarse con el primer puesto tanto en la prueba de 400 metros como en salto en largo. Por su parte, en modalidad motora, Kevin Ríos se consagró campeón en los 100 metros y finalizó sexto en salto en largo, mientras que Noah Leonel Mamaní se impuso en lanzamiento de bala.

Asimismo, los jóvenes Maia Campos y Yonathan Pastrana hicieron su debut absoluto en una cita de esta envergadura dentro de la categoría de discapacidad intelectual. Para ambos, la experiencia significó un paso clave en su proyección y evolución dentro de la alta competencia.

Estos desempeños reflejan el trabajo continuo que se realiza en el área adaptada de Salta, enfocada en promover la aparición de nuevos talentos y en sostener el crecimiento de los deportistas en los escenarios más exigentes del país.