Scaloni confirmó en conferencia de prensa que Messi será suplente ante Jordania

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que tiene el equipo confirmado para el duelo ante Jordania por la tercera fecha del grupo J del Mundial 2026, aunque no lo quiso anunciar, aunque adelantó que el astro argentino Lionel Messi “irá al banco y seguramente entre en el segundo tiempo”.

El DT valoró lo hecho por el elenco jordano en las primeras fechas de la zona, al afirmar que “no mereció perder” en ambos encuentros y destacar su capacidad para contraatacar con velocidad.

Además, el director técnico de 48 años aventuró que podría formar una pareja ofensiva con los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez y aseguró que quienes sean titulares en el encuentro del sábado 27 de junio “merecen jugar”, aunque tengan menos oportunidades que el resto.