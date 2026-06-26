Salvador Mazza: Investigan el hallazgo de un artefacto presuntamente explosivo en un local

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, tomó intervención ante el hallazgo de un objeto de características compatibles con un artefacto antidisturbios en un inmueble ubicado en la intersección de calles Belgrano y Lavalle de esa localidad.

La actuación se inició luego de que personal policial tomara conocimiento de publicaciones difundidas en redes sociales que advertían sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en el lugar. Tras las primeras averiguaciones, se constató que no existían denuncias formales ni requerimientos de intervención relacionados con el hecho.

En horas de la mañana del viernes, efectivos policiales se constituyeron en el sitio y verificaron que el elemento se encontraría en el sector posterior de un local comercial dedicado a servicios de alineación y balanceo. El área fue inmediatamente resguardada y se implantó una consigna fija para preservar la seguridad de las personas.

Por disposición del fiscal Cazón, se realizaron consultas con organismos especializados a fin de determinar la naturaleza del objeto y las medidas de seguridad correspondientes. Personal del Escuadrón 61 de Gendarmería Nacional efectuó una inspección preliminar y, tras mantener comunicación con la Unidad de Explosivos de esa fuerza, informó que se trataría de un artefacto antidisturbios tipo granada de estruendo, recomendando establecer un perímetro preventivo.

Asimismo, se solicitó la intervención de personal especializado de Bomberos, que realizó el cercado perimetral del sector y tareas de documentación fotográfica, mientras se aguarda la continuidad de las diligencias técnicas necesarias para la manipulación y remoción segura del elemento.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, que dispuso nuevas medidas tendientes a establecer el origen del artefacto y las circunstancias en las que fue hallado.