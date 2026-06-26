Partió el avión de Argentina que enviará personal militar a Venezuela 

Ante los terremotos en Venezuela, partió este viernes un avión con personal militar argentino hacia el país sudamericano, confirmó el Gobierno.

Se trata de los primeros argentinos en salir hacia la zona afectada con los primeros equipos nacionales con capacidades de asistencia humanitaria.

En esa línea, precisaron que partió desde la base de El Palomar y tenía pautadas escalas en Viru Viru y Manaos, con llegada prevista a la Base Aérea El Libertador, en Aragua, Venezuela. El tiempo total estimado de viaje será entre siete y ocho horas. “Las Fuerzas Armadas argentinas están donde se las necesita”, indicaron desde el oficialismo sobre el rol militar.

"En diez horas (la misión) va estar operando y llevando una mano amiga a la gente que tanto lo está necesitando, vine a desdepedir a los soldados argentinos, hombres y mujeres", sostuvo el ministro de Defensa, Carlos Presti, desde El Palomar.

Se detalló además que en este primer tramo 26 militares desembarcarán en el país caribeño y que "lo más urgente es tratar de buscar sobrevivientes", mientras que en un próximo viaje "se prevé llevar dos plantas potabilizadoras y un grupo sanitario de médicos de distintas especialidades".

El jueves por la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier había adelantado que la administración Javier Milei no iba a ser indiferente ante la situación de los venezolanos. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el funcionario dijo que "Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente" y anunció que "Argentina colaborará con asistencia humanitaria" para reforzar las tareas de emergencia.

Entre varios recursos, indicó que habrá a disposición médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares, además de un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.

Asimismo, el Gobierno enviará 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para asistir a las personas afectadas por el desastre.

En dicho texto, Ravier subrayó que "las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz". Además, sostuvo que "en este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano", especialmente a las familias afectadas, y destacó el trabajo que realizan los equipos de rescate y protección civil en las zonas más castigadas por los sismos.

Hasta el momento, al menos 920 personas murieron y 3360 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira, de acuerdo con un balance oficial dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. En ese distrito se registraron escenas de saqueos a comercios y viviendas derrumbadas.

