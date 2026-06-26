Fue declarado de interés municipal el “Calchaquí Wine Tasting 2026”

La Municipalidad de Salta entregó la Declaración de Interés Municipal, mediante la Resolución Nº 29 al Calchaquí Wine Tasting 2026, una propuesta que reúne a bodegas, enólogos, productores, sommeliers y referentes del turismo y la gastronomía para poner en valor la calidad y la identidad de los vinos de altura salteños.

La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, quien hizo entrega de la distinción a la directora de Calchaquí Wine Tasting, Lorena Rodas.

La declaración reconoce el aporte turístico, cultural y productivo de un encuentro que fortalece la identidad vitivinícola de la provincia, promueve el desarrollo del enoturismo y contribuye al posicionamiento de Salta como uno de los principales destinos del país para disfrutar de los vinos de altura.

La distinción otorgada por el municipio pone en valor una iniciativa que fortalece el vínculo entre la producción vitivinícola, el turismo y la gastronomía, generando un espacio de encuentro para difundir el patrimonio enológico de la provincia y continuar consolidando a Salta como un destino de referencia dentro del circuito nacional del vino.

Más sobre Calchaquí Wine Tasting 2026

Calchaquí Wine Tasting 2026 se llevará a cabo hoy viernes 26 de junio, a las 18:30 horas, en los Salones de UTHGRA de la ciudad de Salta. La propuesta reunirá a bodegas, enólogos, productores y referentes del sector vitivinícola en una experiencia de degustación especialmente pensada para descubrir la identidad de los vinos de altura.

El evento se desarrollará en formato escuela, permitiendo que cada vino sea presentado por sus propios elaboradores, generando un espacio de aprendizaje, intercambio y promoción de la cultura vitivinícola y del enoturismo salteño.