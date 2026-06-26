El pago de sueldos a los estatales provinciales comenzará el martes 30 de junio
Ese día se depositará la Compensación Transitoria Docente.
Salta Hoy
26 / 06 / 2026
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El miércoles 1 de julio cobrarán los trabajadores de los sectores Salud y Seguridad.
El jueves 2 de julio será el turno de los agentes de Educación, Administración Central, organismos descentralizados y el resto de la Administración Pública.
Con este cronograma, el Gobierno de Salta asegura la previsibilidad en el pago de haberes.