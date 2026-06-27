¿Por qué Lionel Messi no es titular ante Jordania?

La ausencia de Lionel Messi en la formación titular de la Selección argentina para enfrentar a Jordania sorprendió a los hinchas, pero tiene una explicación: Lionel Scaloni decidió darle descanso al capitán pensando en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

La "Albiceleste" se mide este sábado desde las 23 ante el seleccionado asiático por la tercera fecha del Grupo J, un partido que llega sin presión desde lo deportivo, ya que Argentina aseguró el primer puesto de la zona, mientras que Jordania quedó eliminada del certamen.

Con la clasificación garantizada, el cuerpo técnico optó por administrar las cargas físicas de varias de sus figuras, entre ellas Messi, quien comenzará el encuentro en el banco de los suplentes.

Scaloni ya había anticipado la decisión

El propio entrenador confirmó la medida durante la conferencia de prensa previa al partido. Consultado por el histórico periodista Enrique Macaya Márquez sobre la presencia del capitán, Scaloni respondió con una sonrisa:

"Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco. Le contesto porque es usted, si no la esquivaría".

La decisión apunta a preservar al rosarino para el inicio de los cruces directos, donde la exigencia física será mayor y cualquier lesión podría comprometer las aspiraciones argentinas en la Copa del Mundo.

Un Mundial brillante para Messi

Aunque no estará desde el arranque frente a Jordania, todo indica que Messi tendrá minutos durante el segundo tiempo para mantener ritmo de competencia.

El capitán atraviesa un gran presente en el Mundial 2026. En apenas dos partidos convirtió cinco goles: marcó un triplete en el debut frente a Argelia y luego anotó un doblete ante Austria, siendo la gran figura del equipo de Scaloni.