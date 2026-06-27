Doble nueve: Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán la delantera

Antes del partido decisivo de los 16avos de final, Lionel Scaloni apostará por una variante ofensiva poco habitual en su ciclo: Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán la delantera en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania. Con la clasificación y el primer puesto del Grupo J ya asegurados, el entrenador aprovechará el encuentro para darle rodaje a varios futbolistas que tuvieron escasa participación en las primeras fechas.

La Selección argentina enfrentará este sábado desde las 23 a Jordania en Dallas, en un partido que servirá principalmente para administrar cargas y evaluar alternativas de cara a la etapa eliminatoria. En ese contexto, Scaloni confirmó que Lionel Messi comenzará el encuentro en el banco de suplentes para llegar en mejores condiciones físicas al duelo de 16avos de final.

La ausencia del capitán desde el inicio abrirá la puerta para una dupla ofensiva integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, una sociedad que el propio entrenador reconoció en varias oportunidades que no suele ser su primera opción por cuestiones de equilibrio táctico.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni volvió a explicar que la prioridad es mantener la identidad colectiva del equipo más allá de los nombres.

"Los chicos que van a jugar mañana merecen jugar. Forman parte de este proceso y gran mérito de todo lo que se consiguió también es de ellos. El anhelo es que el equipo juegue de la misma manera, aunque cambien los nombres", sostuvo el entrenador.

La formación presentará varias modificaciones respecto de los triunfos ante Argelia y Austria. Emiliano "Dibu" Martínez será el único habitual titular que mantendrá su lugar para continuar sumando ritmo tras recuperarse de la fractura en un dedo de la mano derecha que lo marginó de los amistosos previos al Mundial.

En defensa estarán Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico, mientras que el mediocampo estará integrado por Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso. La principal incógnita pasa por el sector derecho: Giuliano Simeone podría desempeñarse como lateral, lo que abriría un lugar para Nico Paz como enlace, o bien adelantar su posición y permitir el ingreso de Gonzalo Montiel en defensa.

Más allá del aspecto táctico, el partido también representa una oportunidad para que ambos delanteros recuperen protagonismo goleador con la camiseta albiceleste. Lautaro Martínez buscará cortar una larga sequía en partidos oficiales y, además, convertir por primera vez en una Copa del Mundo, luego de disputar ocho encuentros mundialistas sin poder marcar. Julián Álvarez, en tanto, intentará reencontrarse con el gol tras haber sido una de las grandes figuras ofensivas de Argentina en Qatar 2022.

Aunque Scaloni reiteró en distintas oportunidades que la fórmula de dos centrodelanteros no forma parte de su esquema ideal, el contexto del encuentro le permitirá probar una alternativa que podría transformarse en un recurso importante para los cruces de eliminación directa.