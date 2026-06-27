Renunció Manuel Adorni

Manuel Adorni presentó la renuncia como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, luego de tres meses bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

El ahora ex funcionario nacional había asumido como vocero presidencial tras la llegada de Milei al gobierno nacional en 2023. Luego a finales de octubre de 2025, se convirtió en jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

En marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de una suba ilícita de su patrimonio.

El propio Adorni publicó en sus redes sociales la confirmación de su partida con una carta de renuncia. “Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor”, dijo el ahora exfuncionario y acotó su tradicional “fin”.