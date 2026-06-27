El ex funcionario sostuvo que durante los últimos meses fue objeto de una campaña sistemática de desprestigio basada en acusaciones falsas y operaciones mediáticas destinadas a afectar tanto su imagen pública como su vida privada.

“Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas”, sostuvo.

En ese marco enumeró una larga serie de versiones que, según afirmó, nunca tuvieron sustento: supuestos viajes inexistentes, gastos suntuosos, contrataciones irregulares, negocios vinculados con empresas públicas, mansiones, automóviles de lujo, granjas de criptomonedas, nepotismo y hasta la existencia de un supuesto “pendrive lleno de dólares”.

También rechazó las versiones sobre cirugías estéticas costosas, sociedades en Uruguay y presuntos pagos para evitar publicaciones periodísticas. “Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí”, escribió.

"Me han tratado de delincuente"

Adorni afirmó que nunca existió una sola prueba que comprometiera su conducta durante el ejercicio de la función pública. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, sostuvo.

Además denunció que algunas versiones llegaron incluso a señalar que continuaba en el cargo porque supuestamente mantenía extorsionados al Presidente y a la secretaria General de la Presidencia. “Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaría General de la Presidencia”, afirmó.

“Confundieron lo público con lo privado"

El ex funcionario consideró que los ataques trascendieron el plano político y alcanzaron aspectos íntimos de su vida familiar. “Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real”, señaló.

Para Adorni, esa situación terminó convirtiéndose en el principal motivo de su salida del Gobierno. “El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy”, indicó.

"Me voy a ir a dormir en absoluta paz"

En otro tramo cuestionó el tratamiento recibido por parte de sectores de la prensa y aseguró que hubo un intento permanente por destruir su reputación. “Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño”, expresó.

Pese a ello, aseguró que deja la función pública con la tranquilidad de haber actuado correctamente y de no haber incumplido ninguno de los compromisos asumidos. “Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país”, concluyó el ex jefe de Gabinete.