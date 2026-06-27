Argentina ya tiene rival en los 16avos del Mundial: enfrentará a Cabo Verde

La Selección argentina ya conoce a su próximo rival en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde en los 16avos de final, luego de que el conjunto africano asegurara su clasificación este domingo al finalizar segundo en el Grupo H.

El seleccionado africano consiguió el boleto a la fase eliminatoria tras empatar 0 a 0 frente a Arabia Saudita en la última fecha de la zona y verse beneficiado por la derrota de Uruguay ante España por 1 a 0, resultado que terminó de definir las posiciones del grupo.

Con este panorama, Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en un duelo que otorgará un lugar entre los 16 mejores equipos de la Copa del Mundo.

Un rival invicto y una de las sorpresas del torneo

Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones de la fase de grupos. Finalizó segundo con tres puntos, producto de tres empates consecutivos, y logró avanzar sin conocer la derrota.

En su debut igualó 0 a 0 frente a España, luego protagonizó un atractivo empate 2 a 2 ante Uruguay y cerró su participación con otro 0 a 0 frente a Arabia Saudita, resultados que le permitieron meterse por primera vez entre los protagonistas de la fase eliminatoria.

Además de mantenerse invicto, el conjunto africano mostró una destacada solidez defensiva, ya que solo recibió dos goles en toda la primera fase.

Argentina busca seguir firme rumbo al título

Por su parte, la "Albiceleste" afrontará el cruce con el objetivo de mantener su camino en busca de revalidar el título conseguido en Qatar 2022 y continuar entre los principales candidatos a quedarse con el Mundial.

Si bien Cabo Verde no cuenta con figuras de gran renombre internacional, demostró ser un equipo ordenado, compacto y difícil de superar, características que lo convierten en un rival de cuidado.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni buscará preparar el encuentro sin subestimar a un adversario que llega con confianza tras una fase de grupos en la que logró competir de igual a igual frente a selecciones de peso como España y Uruguay.