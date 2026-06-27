Milei y Adorni mantienen una reunión que definirá el futuro de la Jefatura de Gabinete

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantienen este sábado una reunión decisiva en la Quinta de Olivos para definir la continuidad del ministro coordinador, en medio de una creciente crisis política y fuertes presiones internas que impulsan su salida del Gobierno.

El encuentro comenzó poco antes de las 9, luego del regreso del mandatario de su gira oficial por España, y es considerado dentro del oficialismo como la instancia definitiva para resolver la situación de uno de los funcionarios más cuestionados de las últimas semanas.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, mientras en distintos sectores de la Casa Rosada aseguran que Adorni llegó a la reunión con la intención de presentar su renuncia, desde su entorno sostienen que aún existe la posibilidad de que continúe en el cargo, siempre y cuando así lo decida el Presidente tras la conversación que mantienen en la residencia oficial.

Crece la presión interna

La situación del jefe de Gabinete se agravó en los últimos días debido al creciente malestar dentro del oficialismo, donde distintos dirigentes consideran que su permanencia dificulta el funcionamiento político del Gobierno.

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo ya trabajan en un eventual recambio dentro de la estructura del Ejecutivo, con un nuevo esquema organizativo que contempla la salida inmediata de Adorni.

Entre las alternativas que se analizan para reemplazarlo aparece el nombre de Diego Santilli, quien asumiría al frente de la Jefatura de Gabinete por su perfil dialoguista y su capacidad para fortalecer el vínculo con los gobernadores, los bloques aliados y el Congreso.

El plan también incluye la incorporación de Ignacio Devitt en el área de Interior, que pasaría a funcionar como una vicejefatura dependiente del ministro coordinador.

El trasfondo político

La presión sobre Adorni aumentó luego de que fracasara la última sesión del Senado, lo que obligó a postergar el tratamiento de proyectos considerados prioritarios para el Gobierno, entre ellos la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.

Dentro del bloque libertario consideran que el funcionario quedó debilitado frente a los pedidos de interpelación impulsados por la oposición y sostienen que su continuidad dificulta la estrategia parlamentaria del oficialismo.

A ese escenario se sumó el impacto político generado por las recientes revelaciones sobre sus movimientos patrimoniales y declaraciones juradas, situación que profundizó los cuestionamientos internos.

Expectativa por la decisión de Milei

Mientras continúa la reunión en Olivos, todas las miradas están puestas en la decisión que adopte Javier Milei sobre uno de sus principales colaboradores.