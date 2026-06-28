Luego de la victoria por 3 a 1 frente a Jordania, que le permitió a la Selección argentina cerrar con puntaje ideal la fase de grupos del Mundial 2026, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales para celebrar el presente del equipo y transmitir confianza de cara a la etapa decisiva del torneo.

"Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos...", escribió el capitán argentino junto al tradicional carrete de imágenes que publica después de cada partido de la Albiceleste.

El rosarino volvió a ser protagonista pese a comenzar el encuentro en el banco de suplentes. Lionel Scaloni decidió preservarlo de cara a los cruces eliminatorios y lo hizo ingresar a los 15 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lautaro Martínez. Apenas 20 minutos después, Messi volvió a marcar diferencias con un impecable tiro libre que selló el 3-1 definitivo.

El tanto no solo aseguró la victoria argentina, sino que también le permitió seguir ampliando su leyenda en la Copa del Mundo. Con ese gol alcanzó las 19 conquistas mundialistas y se consolidó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Además, amplió a tres tantos la diferencia sobre sus principales perseguidores: el alemán Miroslav Klose y el francés Kylian Mbappé, ambos con 16 goles. En esta edición del torneo, Mbappé no logró convertir en la última jornada y no pudo descontar la distancia.

Más atrás aparecen otros referentes del fútbol mundial. El inglés Harry Kane suma 11 goles tras volver a convertir en la fase de grupos, mientras que el portugués Cristiano Ronaldo permanece con 10 anotaciones. En la clasificación histórica también figuran el brasileño Ronaldo Nazário con 15 goles, el alemán Gerd Müller con 14 y el francés Just Fontaine con 13.