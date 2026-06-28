Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria

El piloto argentino Franco Colapinto completó este domingo un complicado Gran Premio de Austria de Fórmula 1 al finalizar en la 15ª posición, en una carrera condicionada desde el inicio por una pérdida de potencia en su Alpine que le impidió acercarse a la zona de puntos.

El pilarense había partido desde el 16° lugar en la grilla, pero apenas iniciada la competencia perdió varias posiciones y cayó hasta el último puesto tras reportar por radio inconvenientes en el rendimiento de su monoplaza. A partir de allí comenzó una lenta remontada, favorecida en parte por abandonos y por las detenciones en boxes de otros pilotos, aunque nunca logró meterse en la pelea por los primeros diez lugares.

La jornada también fue complicada para Alpine. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tampoco pudo ser protagonista y quedó lejos de los puestos de vanguardia, en un fin de semana para el olvido para la escudería.

En la punta, el británico George Russell, con Mercedes, se quedó con la victoria tras administrar la ventaja durante toda la carrera y sumar así su segundo triunfo de la temporada, luego del conseguido en el Gran Premio de Australia.

Detrás del ganador finalizaron el neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, y el italiano Kimi Antonelli, también de Mercedes, quien completó el podio y continúa como líder del campeonato.

La carrera, disputada en el Red Bull Ring bajo altas temperaturas —34 grados de ambiente y cerca de 50 sobre el asfalto—, estuvo marcada por una intensa batalla por los primeros puestos, estrategias de neumáticos y dos períodos de Virtual Safety Car que modificaron el desarrollo de la competencia.

En el caso de Colapinto, la primera parada en boxes llegó en la vuelta 21. Tras regresar a pista volvió a recuperar algunas posiciones y logró superar al tailandés Alexander Albon para ubicarse 16°, acercándose al francés Esteban Ocon.

Más adelante realizó una segunda detención que lo hizo retroceder nuevamente en el clasificador, aunque el abandono de Lance Stroll y un sobrepaso sobre Ocon le permitieron recuperar el 15° puesto. En las últimas vueltas redujo la diferencia con Oliver Bearman, pero no consiguió alcanzarlo antes de la bandera a cuadros.

El Top 10 lo completaron Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Isack Hadjar, Lando Norris, Charles Leclerc, Liam Lawson y Arvid Lindblad.