Argentina derrotó a Jordania, cerró la fase de grupos con puntaje ideal

La Selección argentina completó una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026. Con un equipo alternativo y el ingreso de Lionel Messi en el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni venció 3 a 1 a Jordania en Dallas, logró su tercera victoria consecutiva y avanzó a los 16avos de final con puntaje ideal.

Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, el cuerpo técnico decidió preservar a la mayoría de los habituales titulares pensando en el duelo frente a Cabo Verde, rival del próximo viernes en la primera instancia eliminatoria. La única excepción fue Emiliano "Dibu" Martínez, que volvió a ser titular para seguir sumando ritmo competitivo.

La Albiceleste dominó el desarrollo desde el inicio con una posesión cercana al 75% y mostró una propuesta dinámica, con constantes rotaciones ofensivas y varias pruebas tácticas. Scaloni aprovechó un encuentro sin presión clasificatoria para evaluar alternativas: Exequiel Palacios actuó como lateral derecho, Nicolás Paz alternó distintas posiciones en ataque y Lautaro Martínez compartió la delantera con Julián Álvarez, una fórmula que el entrenador suele utilizar únicamente cuando Messi no está en cancha.

El dominio argentino se tradujo rápidamente en el marcador. Giovani Lo Celso abrió la cuenta con un tiro libre que sorprendió al arquero Yazeed Abulaila, mientras que poco después Lautaro Martínez amplió la diferencia desde el punto del penal, anotando su primer gol en una Copa del Mundo.

Con la ventaja de dos goles, Argentina administró el trámite durante buena parte del encuentro. Sin embargo, en el inicio del complemento redujo la intensidad y Jordania aprovechó una de sus pocas oportunidades. Tras una buena acción colectiva, Mousa Al-Tamari descontó con una definición precisa que volvió a poner algo de incertidumbre en el resultado.

La respuesta de Scaloni fue inmediata. El entrenador decidió enviar a la cancha a Lionel Messi, quien había comenzado el partido en el banco para dosificar cargas luego de un gran inicio de torneo. El capitán necesitó apenas unos minutos para volver a dejar su sello: ejecutó un tiro libre con precisión para establecer el 3 a 1 definitivo y marcar su sexto gol en el Mundial 2026.

La presencia de Messi volvió a desatar la ovación de los más de 70 mil espectadores que colmaron el estadio de Dallas, donde la parcialidad argentina volvió a hacerse sentir como en los encuentros anteriores.

Más allá del resultado, el balance dejó varios aspectos positivos para el seleccionado nacional. Scaloni consiguió dar descanso a varias de sus principales figuras, sumó minutos para futbolistas con poca participación y confirmó que el equipo mantiene una identidad de juego más allá de las modificaciones.

Con tres triunfos en tres presentaciones, Argentina cerró una de las mejores fases de grupos de su historia y llegará con confianza a los 16avos de final