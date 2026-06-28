Messi volvió a marcar de tiro libre y amplió su récord como máximo goleador en Mundiales

Lionel Messi volvió a ser decisivo para la Selección argentina y sumó un nuevo capítulo a su histórica carrera. El capitán ingresó en el segundo tiempo y selló la victoria por 3 a 1 frente a Jordania con un preciso tiro libre, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

Con apenas unos minutos en cancha, el rosarino volvió a demostrar que sigue siendo uno de los mejores ejecutantes de pelota parada del fútbol mundial. A los 34 minutos del complemento, tomó un tiro libre cerca del área y colocó el balón lejos del alcance del arquero jordano, que nada pudo hacer para evitar el tercer gol argentino.

La conquista no solo aseguró el triunfo de la Albiceleste, sino que también le permitió a Messi seguir ampliando su leyenda en las Copas del Mundo. Con este tanto alcanzó los 19 goles mundialistas, consolidándose como el máximo goleador en la historia del torneo y estirando a tres tantos la ventaja sobre el francés Kylian Mbappé, su principal perseguidor en la tabla histórica.

El capitán comenzó el encuentro entre los suplentes por decisión del entrenador Lionel Scaloni, quien optó por administrar las cargas físicas de varias de las principales figuras luego de que Argentina asegurara anticipadamente el primer puesto del Grupo J. Sin embargo, cuando el partido se había complicado tras el descuento de Jordania, el ingreso del número 10 le devolvió tranquilidad al equipo.

Messi aportó claridad en los últimos metros y, fiel a su costumbre, volvió a marcar diferencias con una acción individual de máxima calidad. Su gol desató la ovación de los miles de hinchas argentinos que colmaron el estadio en Dallas y confirmó el gran momento futbolístico que atraviesa en este Mundial.

Con seis goles en tres partidos, el capitán llega en un nivel superlativo al comienzo de la fase eliminatoria, donde Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. El próximo desafío será ante Cabo Verde, por los 16avos de final.