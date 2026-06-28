Luego de la victoria por 3 a 1 frente a Jordania, que le permitió a la Selección argentina cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal, Lionel Scaloni destacó el rendimiento del equipo, valoró el aporte de los jugadores que tuvieron su oportunidad y aseguró que el verdadero desafío comenzará en la etapa eliminatoria.

El entrenador se mostró conforme por haber podido rotar el plantel sin resignar el funcionamiento colectivo y resaltó que todos los futbolistas respondieron cuando les tocó ingresar.

"Los chicos han hecho un buen partido; pudimos darle minutos a todos y eso nos pone contentos", expresó el técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Scaloni también tuvo palabras especiales para Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, dos protagonistas de la victoria. El mediocampista volvió a convertir en una Copa del Mundo luego de haberse perdido el Mundial de Qatar 2022 por una lesión, mientras que el delantero del Inter rompió su sequía y marcó por primera vez en una cita mundialista.

"Lo Celso no pudo estar en el anterior Mundial; Lautaro no había podido convertir; estamos contentos por ellos. Ahora se viene lo bueno", afirmó el entrenador, dejando en claro que los cruces de eliminación directa exigirán la mejor versión del equipo.

Además del análisis del técnico, varios futbolistas expresaron sus sensaciones tras el triunfo. Uno de ellos fue Nicolás Paz, quien volvió a sumar minutos con la camiseta albiceleste y destacó la confianza que sintió dentro del campo de juego.

"La verdad que pude disfrutar mucho, y dentro del campo me solté", señaló el joven mediocampista.

Por su parte, Exequiel Palacios remarcó la importancia de mantenerse preparado para responder cada vez que el cuerpo técnico lo requiera.

"Uno siempre está para ayudar, desde donde toque. Siempre a disposición del entrenador", sostuvo.

La noche también quedó marcada por el estreno mundialista de Giuliano Simeone. El delantero, hijo de Diego "Cholo" Simeone, vivió un momento especial al disputar por primera vez un partido en una Copa del Mundo.

"Una experiencia única, inolvidable. Muy feliz de haber debutado en un Mundial, es lo que sueña todo jugador cuando empieza a jugar a la pelota", expresó con emoción.

Consultado sobre el próximo rival, Cabo Verde, el atacante prefirió mantener el foco en el funcionamiento del equipo antes que en el adversario.

"Nosotros siempre nos fijamos en nosotros. Cualquier rival es difícil. Tenemos que intentar hacer el máximo daño al rival con nuestras mejores armas", aseguró.