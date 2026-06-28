Una nueva réplica sacudió Venezuela y complicó las tareas de rescate

Una nueva réplica sísmica volvió a sacudir este domingo a Venezuela y generó momentos de tensión en las zonas más afectadas por los terremotos que golpearon al país días atrás. El movimiento ocurrió mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate entre los edificios derrumbados, obligando a interrumpir momentáneamente algunos operativos por precaución.

Según informaron los organismos sismológicos, la réplica alcanzó una magnitud de 4,9 y tuvo su epicentro en el mar Caribe, frente a la costa central venezolana. Si bien no se reportaron nuevos daños de gravedad, el temblor fue percibido con intensidad en distintas ciudades y provocó escenas de preocupación entre rescatistas y vecinos que permanecen en las áreas afectadas.

De acuerdo con el último balance difundido por el Gobierno venezolano, los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles dejaron hasta el momento 1.430 personas fallecidas y 3.238 heridas, en una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país.