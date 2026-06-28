Javier Milei evitó una despedida pública con Adorni 

El presidente Javier Milei optó por mantener un bajo perfil tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Luego de una jornada marcada por la oficialización de la renuncia del funcionario, el mandatario permaneció en la Quinta de Olivos y evitó realizar una despedida pública, tanto con un mensaje personal como con una fotografía junto a quien fue uno de sus principales colaboradores.

Aunque durante el día se especuló con la posibilidad de un encuentro o una imagen institucional para cerrar el ciclo de Adorni en el Gobierno, finalmente eso no ocurrió. La única reacción pública del Presidente fue a través de sus redes sociales, donde se limitó a republicar los mensajes de respaldo publicados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En su publicación, Karina Milei agradeció el trabajo realizado por el exjefe de Gabinete y expresó su apoyo en un momento que calificó como "difícil e inmerecido" para él y su familia.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", escribió la funcionaria en un mensaje que luego fue compartido por el Presidente.

Además, destacó las cualidades personales del exfuncionario y aseguró que su decisión de dejar el cargo cuenta con el acompañamiento del Gobierno nacional. "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros", afirmó.

En el mismo mensaje hizo referencia a los motivos expuestos por Adorni en su carta de renuncia, donde explicó que decidió dar un paso al costado debido al impacto que las críticas y acusaciones públicas tuvieron sobre su entorno familiar durante los últimos meses.

Por su parte, Patricia Bullrich también expresó su respaldo al exfuncionario mediante un mensaje publicado en la red social X, que posteriormente fue compartido por Milei.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió la ministra, en alusión a la salida de Adorni.