Controles preventivos: Más de 90 conductores dieron positivo en alcoholemia
Fue durante el fin de semana en controles de la Policía Vial en puestos fijos y móviles de diferentes puntos de la provincia.
Salta Hoy
29 / 06 / 2026
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Durante la operación, se fiscalizaron 8.426 vehículos.
Se detectaron 858 infractores a las normativas viales, principalmente por incumplimientos de la Ley Nacional de Tránsito.
Además, se realizaron 6.343 test de alcoholemia, de los cuales 93 resultaron positivos.