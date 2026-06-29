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Controles preventivos: Más de 90 conductores dieron positivo en alcoholemia

Fue durante el fin de semana en controles de la Policía Vial en puestos fijos y móviles de diferentes puntos de la provincia.

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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Durante la operación, se fiscalizaron 8.426 vehículos. 

Se detectaron 858 infractores a las normativas viales, principalmente por incumplimientos de la Ley Nacional de Tránsito. 

Además, se realizaron 6.343 test de alcoholemia, de los cuales 93 resultaron positivos. 

 

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