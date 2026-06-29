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General Pizarro: Tragedia en los festejos por el triunfo de la Selección

Una adolescente de 14 años falleció en un accidente de tránsito durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina.

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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Ocurrió durante la madrugada de este domingo en General Pizarro, un pueblo del departamento Anta, donde toda la comunidad se conoce.

La menor viajaba como acompañante en una motocicleta en medio de las caravanas de festejo. 

El vehículo colisionó con otra moto que circulaba en el mismo sentido, provocando el deceso de la joven en el mismo lugar del accidente, según confirmaron los médicos. 

 


 

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