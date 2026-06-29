General Pizarro: Tragedia en los festejos por el triunfo de la Selección

Ocurrió durante la madrugada de este domingo en General Pizarro, un pueblo del departamento Anta, donde toda la comunidad se conoce.

La menor viajaba como acompañante en una motocicleta en medio de las caravanas de festejo.

El vehículo colisionó con otra moto que circulaba en el mismo sentido, provocando el deceso de la joven en el mismo lugar del accidente, según confirmaron los médicos.



