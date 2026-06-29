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Un hombre perdió el control de la moto y cayó al interior del canal en la Avenida Yrigoyen

Radio Salta confirmó que ocurrió esta mañana cerca de las 6:00 a la altura de la calle Vicario Zambrano.

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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El hombre de 31 años tiene domicilio en el Barrio 20 de Junio.

Fue rescatado consciente por bomberos voluntarios, mientras que el Samec lo trasladó al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo.

Los rescatistas advirtieron que el hombre presentaba aliento etílico.

El conductor de la moto aseguró que otro auto se le acercó demasiado, lo que provocó que perdiera el control y cayera al canal.

Se esperan los resultados de las pericias para determinar si el accidente fue provocado por un tercero o si el estado de ebriedad del conductor fue la causa real del siniestro.

 

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